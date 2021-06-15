Kiğılı, Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın giyim sponsoru oldu
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Kiğılı, Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın giyim sponsoru oldu

Kiğılı, Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın giyim sponsoru oldu
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Ekonomi

Türk firması Kiğılı, Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın 2 yıl süreyle resmi giyim sponsoru oldu.

Türk firması Kiğılı, Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın 2 yıl süreyle resmi giyim sponsoru oldu.

Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliğinin (AFFA) Bakü'deki merkez binasında gerçekleştirilen imza töreninde, AFFA Başkan Yardımcısı Elhan Memmedov, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem ve Azerbaycanlı milli futbolcular Araz Abdullayev ile Sertan Taşkın hazır bulundu. Kiğılı'nın kurucusu ve sahibi Abdullah Kiğılı da törene çevrim içi katıldı.

Abdullah Kiğılı, bu anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in söylediği gibi, 'İki devlet, tek millet' olarak hareket ediyoruz. EURO 2020'de Türkiye'nin Galler ve İsviçre maçlarına Azerbaycan'ın ev sahipliğinde hazırlanıyoruz. Biz de Azerbaycan Milli Takımı'na giyim sponsoru olduk. Milli takımın şıklığını Kiğılı'ya teslim etmesinden dolayı, başkana saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AFFA Başkan Yardımcısı Elhan Memmedov da pandemi nedeniyle imza töreninin biraz geciktiğini belirterek, "Gecikme bir taraftan da avantaj oldu. Bakü'de futbolun bayram havasını yaşıyoruz ve büyük heyecan hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Kiğılı Üst Yöneticisi Hilal Suerdem ise yapılan sponsorluk anlaşmasından dolayı gurur duyduklarını aktararak, "Azerbaycan kardeş ülkemiz. Karabağ ile ilgili sıkıntılar aşıldı ve bugünlere geldik. Spor kardeşliktir ve spor devletleri birleştirir. Biz de şirketler olarak katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle Azerbaycan Milli Takımı'nın şıklığı artık bize emanet. Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Milli takıma da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreni, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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