Kiğılı, Azerbaycan'da 3 mağaza açacak

Kiğılı, yurt dışındaki mağazalar zincirine 3 yeni mağaza daha ekliyor.

22.10.2019 11:57
Kiğılı, Azerbaycan'da 3 mağaza açacak

Kiğılı, yurt dışındaki mağazalar zincirine 3 yeni mağaza daha ekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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