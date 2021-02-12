KİĞILI 9. KEZ BİRİNCİ OLDU

Perakende sektörünü kapsayan "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar" Araştırması'nın 2019-2020 yılı sonuçları açıklandı. AYD ve Akademetre tarafından 12'ncisi gerçekleştirilen araştırmada 25 ilde 2 bin 400 kişiye alışveriş merkezlerindeki en beğenilen ve en çok tercih edilen markalar soruldu. Tüketicilerin tercihleri doğrultusunda 15 farklı kategoride en beğenilen markalara ödülleri teslim edildi. Kiğılı Araştırma kapsamında, 'Erkek Giyim' kategorisinde 9'uncu kez 1 numaralı marka ödülünü aldı. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ödül töreninde, "AYD Başkanı ve Yönetim Kuruluna öncelikle teşekkür ederim. Bu ödüller 12 yıldır veriliyor,2019 ve 2020 yılları içinde 2 ödülü birlikte aldık.Hem ekibimle, hem markamla, tüm çalışan arkadaşlarımın gayretleri ve üstün başarılarıyla bu günlere geldik.Onlara tek tek teşekkür ediyorum. Kiğılı hakikaten Türkiye'nin en önemli erkek giyim markası oldu. 55 yıldır bu sektörde çalışarak bugünlere geldik çok şükür. Bizi sürekli birinci yapan çok değerli müşterilerimize, ben ve ekibim adına tek tek saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi sunuyorum' dedi.





Kaynak: Snob Magazin