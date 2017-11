Kigal Erasmus Projesi Kabul Edildi

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinin İspanya, Slovakya ve İtalya'daki okullarla ortak olduğu "Your Rights Are My Rights For en İnclusive Education" isimli (KA219) AB Erasmus+ projesi kabul edildi.



Okul Müdürü İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, projenin iki yıl süreceğini kaydetti.



Önal, "Bu proje kapsamında yaklaşık 15 öğrenci yurt dışına çıkma tecrübesine sahip olacaktır. Projede emeği geçen öğretmenlerimiz Mehmet Tokgöz olmak üzere, Abdullah Pınarcık, Fadime Altuntaş ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu tür projeler ile okul olarak hem akademik hem de sosyal, kültürel anlamda en iyisini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.