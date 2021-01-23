KİGADER yönetiminden Erciyes Anadolu Holding ve İYİ Parti'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KİGADER yönetiminden Erciyes Anadolu Holding ve İYİ Parti'ye ziyaret

23.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:10
KİGADER yönetiminden Erciyes Anadolu Holding ve İYİ Parti'ye ziyaret

Kayseri'de internet gazetecilerini tek çatı altında toplamak amacıyla kurulan Kayseri İnternet Gazetecileri Derneği (KİGADER) yönetimi, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ve İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman'ı ziyaret etti.

Kayseri'de internet gazetecilerini tek çatı altında toplamak amacıyla kurulan Kayseri İnternet Gazetecileri Derneği (KİGADER) yönetimi, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ve İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman'ı ziyaret etti.

KİGADER'den yapılan açıklamaya göre, Ertekin'i ziyaret eden KİGADER Başkanı Duygu Uludaşdemir, derneğin kuruluş amacını anlattı.

Dünyanın dijitalleşme eğiliminde olduğunu ve medya sektörünün de büyük oranda internete kaydığını belirten Uludaşdemir, mesleki dayanışmayı sağlamak ve üyelerine destek olmak için kurulan bir dernek olduklarını belirtti.

Ertekin de KİGADER'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Kurum olarak yerel basını önemsediklerini kaydeden Ertekin, "Basını dördüncü kuvvet olarak görüyorum. Yapıcı eleştiriler bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Bu nedenle yerel ve yaygın basının her zaman yaşaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Duygu Uludaşdemir daha sonra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sivaslıoğlu ve Öner Çalış ile İYİ Parti İl Başkanı Ataman'a ziyarette bulundu.

Uludaşdemir ziyarette, internet yasasının çıkarılmasının önemine değinirken, Ataman da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Cnn Türk Otomobil Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KİGADER yönetiminden Erciyes Anadolu Holding ve İYİ Parti'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 17:10:57. #1.15#
title