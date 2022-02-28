Kievli'ler Tren İstasyonlarına Akın Etti

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın başkentinde tahliyeler devam ediyor.

Binlerce kişi Kiev'den ayrılmak için tren istasyonlarına akın ederken, güvenlik görevlileri olası bir izdihamı önlemek için havaya kurusıkı ile ateş açtı.

İstasyonlarda bekleyenler arasında henüz trene binemeyen çok sayıda kişi var.

Kimileri umudunu kaybederek geri dönüyor.

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