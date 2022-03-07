Kiev yakınlarındaki Irpin'den sivillerin tahliyesi

Sivillerin Irpin'den tahliyesi

Ailelerin bölgeden ayrılması

Sivillerin yıkılan köprü altından geçişleri Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.