Kiev yakınlarındaki Irpin'den sivillerin tahliyesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Kiev yakınlarındaki Irpin'den sivillerin tahliyesi

AA, Wolfgang Schwan - Güncel
 - Güncelleme:

Sivillerin Irpin'den tahliyesi Ailelerin bölgeden ayrılması Sivillerin yıkılan köprü altından geçişleri Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Sivillerin Irpin'den tahliyesi

Ailelerin bölgeden ayrılması

Sivillerin yıkılan köprü altından geçişleri Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Kiev yakınlarındaki Irpin'den sivillerin tahliyesi

Kiev yakınlarındaki Irpin'den sivillerin tahliyesi

Kiev yakınlarındaki Irpin'den sivillerin tahliyesi

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Sumi, Güncel, Haberler

title