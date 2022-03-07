Kiev yakınlarındaki Irpin'den sivillerin tahliyesi
AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Sivillerin Irpin'den tahliyesi Ailelerin bölgeden ayrılması Sivillerin yıkılan köprü altından geçişleri Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Sivillerin Irpin'den tahliyesi
Ailelerin bölgeden ayrılması
Sivillerin yıkılan köprü altından geçişleri Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.