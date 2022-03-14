Kiev Yakınlarında Çatışma
DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna ordusuyla, Kiev yakınlarında bir köye giren Rus güçleri çatıştı.
Ukrayna ordusuyla, Kiev yakınlarında bir köye giren Rus güçleri çatıştı.
Ukraynalı askerlerin operasyonu bölgedeki gazetecilerin kameralarına yansıdı.
Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında hareketliliğini arttırdığı belirtiliyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana 50'den fazla ülkeden binlerce gönüllü asker de Ukrayna ordusuna katıldı.
Rusya'nın, Ukrayna'nın büyük kentlerinde saldırıları devam ediyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
DailyMotion.com / Güncel