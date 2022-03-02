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Kiev metrosunda, oyuncak ayı içine gizlenmiş mermi bulundu

AA, Muhammed Fatih Demirci - Güncel
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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir metro istasyonuna girenleri arayan polis, oyuncak ayı içine gizlenmiş mermi buldu.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir metro istasyonuna girenleri arayan polis, oyuncak ayı içine gizlenmiş mermi buldu. Ukrayna Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, konuya ilişkin 5 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Kiev metrosunda, oyuncak ayı içine gizlenmiş mermi bulundu

Kiev metrosunda, oyuncak ayı içine gizlenmiş mermi bulundu

Kiev metrosunda, oyuncak ayı içine gizlenmiş mermi bulundu

AA / Muhammed Fatih Demirci - Güncel

Ukrayna, Rusya, Polis, Kiev, Güncel, Haberler

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