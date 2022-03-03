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Kiev Marketleri Önünde Uzun Kuyruklar

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, başkent Kiev'de tedirginlik hakim. Birçok kişi kentten ayrılırken, geride kalanlar bir sonraki gün neyle karşılaşacaklarını bilemediklerinden marketlere akın etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, başkent Kiev'de tedirginlik hakim. Birçok kişi kentten ayrılırken, geride kalanlar bir sonraki gün neyle karşılaşacaklarını bilemediklerinden marketlere akın etti

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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