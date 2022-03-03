Kiev Marketleri Önünde Uzun Kuyruklar
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, başkent Kiev'de tedirginlik hakim. Birçok kişi kentten ayrılırken, geride kalanlar bir sonraki gün neyle karşılaşacaklarını bilemediklerinden marketlere akın etti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, başkent Kiev'de tedirginlik hakim. Birçok kişi kentten ayrılırken, geride kalanlar bir sonraki gün neyle karşılaşacaklarını bilemediklerinden marketlere akın etti
DailyMotion.com - Güncel