Kiev Klasik Orkestrası'ndan Bağımsızlık Meydanı'nda konser

Rus saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da Kiev Klasik Orkestrası, gece boyu siren seslerinin yükseldiği Bağımsızlık Meydanı'nda "Özgür gökyüzü" mesajıyla konser verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14. gününde devam ediyor. Sabah saatlerine kadar hava saldırısı uyarıları nedeniyle siren seslerinin duyulduğu başkent Kiev'den bu kez müzik sesleri yükseldi. Kiev Klasik Orkestrası, başkentin merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda saat 13.10'da Rusya'nın saldırılarına tepki olarak "Özgür gökyüzü" mesajıyla konser verdi. UNESCO Barış Sanatçısı Herman Makarenko'nun yönetimindeki orkestra, Ukrayna marşının yanı sıra birkaç besteyi çaldı.

(İHA)