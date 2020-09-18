Kiev'in eski ağır sıklet şampiyonu Belediye Başkanı Kliçko, yeniden aday oldu
Eski Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Vitaliy Kliçko, Kiev Belediye Başkanlığı için yeniden aday oldu.
18.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:02
Eski Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Vitaliy Kliçko, Kiev Belediye Başkanlığı için yeniden aday oldu.
Kliçko'nun lideri olduğu "Vuruş" (UDAR) partisinden yapılan açıklamada, partinin Kiev şehir konseyinin Kliçko'yu aday gösterme kararı aldığı belirtildi.
Eski boksör Kliçko, 2014'ten beri Kiev Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.
Ukrayna'da 25 Ekim'de yerel seçimler yapılacak.
Kaynak: AA