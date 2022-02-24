Kiev'i terk eden halk uzun araç kuyrukları oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından başkent Kiev'den ayrılan halk uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından başkent Kiev'den ayrılan halk uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından vatandaşlar sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev'den ayrılmaya başladı. Araçları ile Kiev'den ayrılan halk uzun araç kuyrukları oluşturdu.
(Bekir Keskin/ İHA)