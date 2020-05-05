Kiev'i sel vurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev, dolu ve yağmur sonrası sele teslim oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, dolu ve yağmur sonrası sele teslim oldu.

Kiev'de birkaç gündür devam eden rüzgarlı hava, dolu ve sel ile sonuçlandı. Dolu yağışının ardından aralıksız şekilde devam eden yağışlar, Kiev'in birçok sokağında su taşkınlarına ve sele neden oldu. Çok sayıda araba sular altında kaldı ve trafik felç oldu. Şehirdeki altyapı eksikliği sebebiyle su taşkınları özellikle ara sokaklarda yaşandı. Karantina sürecinde çalışmak zorunda olan insanlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan, 4 Mayıs Pazartesi günü alınan Bakanlar Kurulu kararıyla, ülkedeki karantina süresinin bitiş tarihi 11 Mayıs'tan 22 Mayıs'a uzatıldı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki Covid-19 vakası sayısı 12 bin 697'ye, can kaybı ise 316'ya yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA