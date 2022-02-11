Kiev halkı, Rusya-Ukrayna krizinin çözülmesini istiyor

Rusya ve Ukrayna arasında Donbass krizi devam ederken, Kiev'de yaşayanlar krizin barışçıl bir şekilde çözülebileceğine inanıyor. Gençlerin büyük bir kısmı ise savaş çıkması durumunda sınıra gitmek istemiyor.

Rusya ve Ukrayna arasında, 2014 Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Rus ayrılıkçıları desteklemesi ile başlayan kriz üzerinden yıllar geçse de son bulmadı. Yıllar içerisinde zaman zaman tansiyonun düştüğü iki ülke arasındaki kriz son olarak, 26 Mart'ta sınırdaki 4 Ukraynalı askerin ölmesi ve Rusya'nın sınıra askeri yığınak yapması nedeniyle yeniden patlak verdi. AB ve ABD, Rusya'nın askeri varlığını arttırmasına karşılık vererek Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı karşı savaş başlatacağı iddiaları üzerine Almanya, Fransa, ABD liderleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna ve Rusya liderleri ile yürüttüğü yoğun mekik diplomasisinin yanı sıra bölgedeki gerginlik de devam ediyor. Liderlerin açıklamaları ve çabaları sürerken, Kiev halkı barış içinde yaşamak istiyor. İki komşu ülke Rusya ve Ukrayna'nın savaşmadan, diyalog ile çözüme ulaşabileceğini savunan Kievliler, savaş olması durumunda Kiev'e gitmekten yana değil.

"Ukrayna ve Rusya kardeş ülkeydi"

Kiev'de yaşayan ancak ismini vermek istemeyen Ukraynalı, eskiden Rusya ile her şeyin yolunda gittiğini ifade ederek, "Biz, Rusya'ya karşı çok iyi davranıyorduk. Ama şuan onların akıllarında ne var bilmiyoruz. Rusya'nın insanları değil yöneticileri çok garip davranıyorlar. Ukrayna ve Rusya kardeş ülkeydi her zaman ama şuan tartışmalı bir konu bu. Hem Ukraynalıların hem Rusların akrabaları hem orda hem burada. İnsanlar birbirlerini seviyor ama şu olanlar bizleri üzüyor" dedi.

"Daha 18 yaşındayım belki daha sonra"

Kiev'de yaşayan genç, Rusya ve Ukrayna'nın iyi bir komşu olabileceğini ifade ederek, "Savaş başlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ABD'yi ve Polonya'yı komşu olarak sevemezdim. Bu savaşa biz katılmadık. Bu nedenle ülke başkanlarımız bu problemle ilgilenmeli ve sadece konuşmalı. Çünkü bu onların problem, bu ülkelerde yaşayan yerel halkın problem değil" dedi. Askerlerin sınıra konuşlandırılmasının nedenini bilmediğini kaydeden genç, "Bence bu Rus ve Ukraynalılarla ilgili geçmişe dayanan bir durum. Ancak, birçok Rus Ukrayna'da ve çok sayıda Ukraynalı da Rusya'da yaşıyor" ifadelerini kullandı. Adını açıklamayan genç, savaş olması durumunda katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Bilmiyorum. 18 yaşımdayım, belki sonar" yanıtını Verdi.

"Üzerimde şuan baskı hissetmiyorum"

Bir başka genç ise "Sanırım Rusya bize saldırırsa, bu Üçüncü Dünya Savaşı olabilir. ABD ve diğer ülkelerin bizi koruyacağını düşünüyorum. Üzerimde şuan baskı hissetmiyorum" ifadelerini kullandı. Ancak, ilerleyen süreçte yurtdışına gitmek istediğini kaydeden 16 yaşındaki genç, savaş olması durumunda cepheye gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya, "Hayır" yanıtını Verdi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Yerel