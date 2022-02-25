Kiev Halkı Güvenlik Kaygısıyla Kentten Ayrılıyor - Haberler
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Kiev Halkı Güvenlik Kaygısıyla Kentten Ayrılıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle başkent Kiev'deki birçok kişi daha güvenli bir yer arayışında.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle başkent Kiev'deki birçok kişi daha güvenli bir yer arayışında. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Lohensk'in bağımsızlığını tanıyan Rusya, Ukrayna'ya kara, deniz ve havadan saldırıyor. Başkent Kiev'de sabah erken saatlerde patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtiliyor. Liman kentleri Odessa ve Maripol de Rusya'nın saldırılarının hedefinde olan bölgeler arasında

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, İşgal, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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