Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko, korona virüsüne yakalandı Ukrayna'da Kiev Emniyet Müdürü Andrei Krişçenko'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ukrayna'da Kiev Emniyet Müdürü Andrei Krişçenko'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Kiev Emniyet Müdürü Andrei Krişçenko korona virüsüne yakalandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçeko sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko ve ailesinin son 1 ay içinde ülke dışında bulunmadıklarını ifade ederek sağlık durumunun "tatmin edici" olduğunu ve görevini uzaktan yürüttüğünü bildirdi.

Öte yandan korona virüsü nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da 226 virüs vakası bulunuyor. - KİEV

Kaynak: İHA