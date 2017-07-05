Kiev'e Yaralanan Türk İçin Acil Kan Aranıyor (2)

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de başına ağaç dalı düşmesi sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Türk vatandaşı için acil kan aranıyor.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'e tatile gelen bir Türk vatandaşı, hafta sonu kentte gezinti yaptığı sırada başına ağaç dalı düşmesi sonucu yaralandı.



Olay, Kiev'de Vladimirskaya Caddesi'nde Ukrayna Tarihi Müzesi'nin yanında yaşandı.



Kiev'e tatil için geldiği belirtilen Türk vatandaşı, yaklaşık 400 yıllık bir ağacının dalının başına düşmesi sonucu yaralandı.



Başında ve omuriliğinde kırıklar olan ve beyin sarsıntısı geçiren yaralının yoğun bakıma alındığı bildirildi.



Yaralının arkadaşı Tatayana Gromadskaya, sosyal medya hesabından, yaralının acil kana ihtiyacı olduğunu duyurdu.



0 RH pozitif kana ihtiyaç olduğu belirtilen ilanda, kan verebilecek durumda olanların, Berlinskogo Caddesi, 12 adresine gitmeleri ve 17 numaralı hastanenin adını belirterek, Alper Patır için kan vermeleri çağrısı yapıldı.



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Ağaç dalının düşmesi - Kerem