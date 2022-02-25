Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı - Haberler
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Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı

İhlas Haber Ajansı, Ali Osman Akın - Güncel
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- Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı Rusya'nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

- Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı

KİEV - Rusya'nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu devam ederken, sabah saatlerinde başkent Kiev'e yeniden saldırı gerçekleştirildi. Güne saldırılarla uyanan Kiev halkı ise sığınaklara koştu. Saldırının ardından Kiev'de bulunan otellerde de siren sesleri yükseldi. Sirenlerin ardından otellerde bulunanlar sığınaklara alındı. Güvenlik görevlilerinin eşliğinde sığınaklara alınanların bekleyişi sürüyor.

Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı

Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı

Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı

İhlas Haber Ajansı / Ali Osman Akın - Güncel

Ukrayna, Saldırı, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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