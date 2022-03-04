Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.
- Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi
KİEV - ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.
Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 9 gündür sürdürüyor. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyu görüntüledi. Konvoyda zırhlı araçlar, tanklar ve toplar yer alıyor.