Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi - Haberler

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Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.

- Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

KİEV - ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 9 gündür sürdürüyor. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyu görüntüledi. Konvoyda zırhlı araçlar, tanklar ve toplar yer alıyor.

Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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