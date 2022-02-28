Kiev'e 30 km kala Rus güçleri Ukrayna birlikleri tarafından yavaşlatıldı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili paylaştığı istihbarat raporuna göre, Rus kara birlikleri Kiev'in kuzeyine 30 km kala Ukrayna kuvvetleri tarafından yavaşlatıldığı belirtildi.

İstihbarat raporuna göre, Hostomel Havaalanı'nı savunan Ukrayna ordusunun Kiev'in 30 km kuzeyinden ilerleyen Rus kara birliklerini yavaşlattığı ifade edildi. Chernihiv ve Kharkiv kentleri Ukrayna ordusunun kontrolünde olmasına rağmen bu iki kentte ve çevresinde yoğun çatışmaların devam ettiği belirtildi.İngiliz Savunma Bakanlığı sivil Ukraynalıların direnişiyle ilgili yaptığı açıklamada "Lojistik başarısızlıklar ve sadık Ukrayna direnişi Rusya'nın ilerlemesini engellemeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. İngiltere hükümeti dün gece yaptığı açıklamada toplamda 40 milyon pound değerinde insani yardım göndereceğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Dünya