Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Polonya sınır kapısına ulaştığı öğrenildi.

Türk vatandaşları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Türk Büyükelçiliği tarafından otobüslerle tahliye ediliyor. Tahliye aşamasındaki ilk kafilede bulunan Türklerin, Polonya sınır kapısına ulaştığı bildirildi. Türk vatandaşlarının Polonya, Moldova ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a geleceği ve yolculuğun yaklaşık 2 gün süreceği açıklandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa