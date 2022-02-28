Kiev'deki Türk Öğrenciler Tahliye Edilmeyi Bekliyor

ANKARA (DailyMotion.com) - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bombardıman başlatması nedeniyle sığınaklarda tahliye edilmeyi bekleyen aralarında öğrencilerin de olduğu Türk vatandaşları, Ankara'dan kendilerine acilen yardım edilmesini istiyor

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