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Kiev'deki sığınakta bir bebek doğdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kiev'deki sığınakta bir bebek doğdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalar ve sirenler altında bir bebek dünyaya geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalar ve sirenler altında bir bebek dünyaya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, sevindirici bir haber geldi. Başkent Kiev'de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve kadın doğum yaptı. Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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