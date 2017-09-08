Kiev'deki Patlamada Ölen Kişi Türkiye'de Gözaltına Alınmıştı"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bugün yaşanan patlamada hayatını kaybeden Çeçen uyruklu Timur Mahauri'nin, 2012 yılında İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi.



Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Kiev'in merkezinde bugün Arena City eğlence merkezinin yakınlarında patlayan otomobilin içinde hayatını kaybeden Timur Mahauri, 2012 yılında İstanbul'da havaalanında gözaltına alındığı iddia edildi.



Mahauri'nin, Çeçen isyancılarının lideri Doku Umarov'un yandaşlarına yönelik yapılan suikastların zanlısı olarak yakalandığı kaydedildi.



Mahauri'nin, Çeçen komutan Şamil Basayev'in öldürülmesi olayıyla da bağlantılı olduğundan şüphelenildiği belirtiliyor.



Gürcistan vatandaşı bir Çeçen olan Timur Mahauri, Ukrayna basınına göre Ukrayna'nın doğusunda hükümetin yanında savaşan Çeçen gönüllü birliklerinin üyesiydi. - Kiev