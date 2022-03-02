Kiev'deki Dünya Mirası Aziz Sofya Katedrali tehlike altında

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in sembollerinden biri olan ve Dünya Mirası listesinde bulunan Aziz Sofya Katedrali'nin, Rusya'nın bombardımanı sebebiyle tehlike altında olduğu UNESCO'ya bildirildi.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, 1990 yılında Dünya Mirası Listesi'ne giren Aziz Sofya Katedrali'nin Rus ordusunun saldırılarından dolayı tehlike altında olduğunu duyurdu. Bakan Tkachenko, Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün açıkladığı bombalanan hedeflerden birinin birkaç metre uzaklığında bulunan Aziz Sofya Katedrali'nin korunması için UNESCO'ya mektup gönderdi.

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Demirören Haber Ajansı - Dünya