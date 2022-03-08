Kiev'deki Azerbaycanlı diplomatlar geçici olarak Lviv'e taşındı - Haberler

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Kiev'deki Azerbaycanlı diplomatlar geçici olarak Lviv'e taşındı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Kiev'deki Azerbaycanlı diplomatlar geçici olarak Lviv'e taşındı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görev yapan Azerbaycanlı diplomatlar, geçici olarak Lviv kentinde faaliyet gösterecek.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görev yapan Azerbaycanlı diplomatlar, geçici olarak Lviv kentinde faaliyet gösterecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki durum ve Kiev'deki artan güvenlik sorunu nedeniyle Azerbaycanlı diplomatların geçici olarak Lviv'e taşındığı bildirildi.

Açıklamada, diplomatların Azerbaycan vatandaşlarının başvuruları ve tahliye konuları üzerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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