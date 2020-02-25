Kiev'de yaya geçidinde kaza: Türk vatandaşı yaralandı
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Kiev'de yaya geçidinde kaza: Türk vatandaşı yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk vatandaşı yaralandı.

25.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:21
Kiev'de yaya geçidinde kaza: Türk vatandaşı yaralandı

'nın başkenti 'de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk vatandaşı yaralandı.


Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Boryspil ilçesinde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk vatandaşı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KİEV

Kaynak: İHA

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