Kiev'de Yaşayan Türk İşadamı Kaosu Anlattı
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Güne patlama sesleriyle başlayan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Türk işadamı Fatih Şahin, o dakikalarda yaşadıklarını ve Kiev ve çevresinde yaşanan kaos ortamını VOA Türkçe'ye anlattı.
Güne patlama sesleriyle başlayan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Türk işadamı Fatih Şahin, o dakikalarda yaşadıklarını ve Kiev ve çevresinde yaşanan kaos ortamını VOA Türkçe'ye anlattı
DailyMotion.com - Güncel