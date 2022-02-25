Kiev'de Yaşayan Türk İşadamı Kaosu Anlattı - Haberler
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Kiev'de Yaşayan Türk İşadamı Kaosu Anlattı

DailyMotion.com - Güncel
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Güne patlama sesleriyle başlayan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Türk işadamı Fatih Şahin, o dakikalarda yaşadıklarını ve Kiev ve çevresinde yaşanan kaos ortamını VOA Türkçe'ye anlattı.

Güne patlama sesleriyle başlayan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Türk işadamı Fatih Şahin, o dakikalarda yaşadıklarını ve Kiev ve çevresinde yaşanan kaos ortamını VOA Türkçe'ye anlattı

DailyMotion.com - Güncel

Patlama, Ukrayna, Kiev, Türk, Güncel, Haberler

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