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Kiev'de Yaşam Normal Şekilde Devam Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika dahil bazı ülkeler Ukrayna işgalinin her an olabileceği gerekçesiyle büyükelçilik çalışanlarını ülkeden çıkartıyor.

Amerika dahil bazı ülkeler Ukrayna işgalinin her an olabileceği gerekçesiyle büyükelçilik çalışanlarını ülkeden çıkartıyor. Türkiye dahil birçok ülke de vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Bu gelişmelere rağmen Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat normal seyrinde devam ediyor görünüyor. Dükkanlar ve restonranlar her zamanki gibi açık

DailyMotion.com - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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