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Son dakika haberi | Kiev'de Ukrayna askeri uçağı düştü: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Kiev'de Ukrayna askeri uçağı düştü: 5 ölü

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında düşen Ukrayna askeri uçağındaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında düşen Ukrayna askeri uçağındaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kiev yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü belirtildi. Yetkililer, uçakta bulunan 14 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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