Kiev'de Türk Vatandaşı Gözaltına Alındı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Borispol Havalimanı'nda bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.



Kiev uçağı ile Ukrayna'ya gelen Türk vatandaşının, Ukrayna'da kalış süresini doldurduğu gerekçesi ile girişine izin vermeyen gümrük polisine 500 dolar rüşvet teklif ettiği iddia edildi. Gümrük polisinin, Ulusal Polis Birimlerine durumu haber vermesinin ardından, Türk vatandaşı gözaltına alındı. - KİEV