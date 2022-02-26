Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşamdan itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşamdan itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna'daki Rusya saldırıları bugün de devam ederken, başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, yasağın bu akşamdan itibaren başlayarak 17.00-08.00 saat aralığında uygulanacağı belirtildi. Klitschko, sokağa çıkma yasağının "başkentin daha etkili savunulması ve sakinlerin güvenliği" için alındığını ifade ederken, "Yasak boyunca sokağa çıkan her sivil düşman sabotaj ve keşif gruplarının üyesi sayılacak. Lütfen durumu anlayışla karşılayın ve dışarıya çıkmayın" dedi.

Sokağa çıkma yasağı, 28 Şubat sabahına kadar devam edecek. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sokağa Çıkma Yasağı, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title