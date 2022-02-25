Kiev'de sirenler çaldı, halk sığınaklara indi - Haberler
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Kiev'de sirenler çaldı, halk sığınaklara indi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah hava saldırısı sirenlerinin çalmasıyla halk sığınaklara indi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah hava saldırısı sirenlerinin çalmasıyla halk sığınaklara indi.

Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus güçlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki askeri aracı ele geçirdiğini ve kent merkezine doğru ilerlediğini duyurdu. Rus askeri kamyon konvoyunun da bu iki aracı takip ettiği belirtildi.


Kiev'de sirenler çaldı, halk sığınaklara indi

Kiev'de sirenler çaldı, halk sığınaklara indi

Kiev'de sirenler çaldı, halk sığınaklara indi

Kiev'de sirenler çaldı, halk sığınaklara indi

Demirören Haber Ajansı - Dünya

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