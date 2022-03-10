Kiev'de Sığınağa Dönüşen Metro İstasyonları - Haberler

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Kiev'de Sığınağa Dönüşen Metro İstasyonları

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer altındaki metro istasyonları sığınağa dönüştü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer altındaki metro istasyonları sığınağa dönüştü. Rusya'nın saldırıları nedeniyle binlerce kadın çocuklarıyla birlikte yer altında yaşıyor. Çoğunun eşleri savaşta Ukrayna ordusuna katıldı

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Rusya, Metro, Kiev, Güncel, Haberler

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