Kiev'de Sığınağa Dönüşen Metro İstasyonları
DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer altındaki metro istasyonları sığınağa dönüştü.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer altındaki metro istasyonları sığınağa dönüştü. Rusya'nın saldırıları nedeniyle binlerce kadın çocuklarıyla birlikte yer altında yaşıyor. Çoğunun eşleri savaşta Ukrayna ordusuna katıldı
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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