Kiev'de Polis ile İstihbarat Yetkilileri Arasında Kavga Çıktı

Kiev'de dün gece trafikte, istihbarat yetkilileri ve polis arasında yaşanan bir kavgada el bombaları atıldı. Bir aracın tamamen yandığı olayda, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Obozrevatel haber sitesi, olayın Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilileri ile polis arasında yaşandığını iddia etti. Habere göre, mühimmat satma girişiminde bulunan bir polis amiri, istihbarat görevlileri tarafından kontrol edildiği sırada gözaltına alınmak istenince el bombası fırlattı. İki el bombasının isabet ettiği otomobil infilak etti.

Görüntü Dökümü

Olay yerinden görüntüler - Kiev