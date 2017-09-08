Kiev'de Otomobil Patladı: 3 Yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en kalabalık caddelerin birinde bir otomobil infilak etti. Olayda en az 3 kişi yaralandı. Olayın bombalı araçla gerçekleştirilmiş bir terör saldırısı olup olmadığı soruşturuluyor.

YARALILARDAN BİRİ ÇOCUK

Kiev'de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patlaması sonucu en az 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu belirtildi.

ARAÇ GÜRCİSTAN PLAKALI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi'nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.