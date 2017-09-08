Kiev'de Otomobil Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı (Ek Foto)

Kiev'de Otomobil Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı (Ek Foto)

Kiev'de Otomobil Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı (Ek Foto)