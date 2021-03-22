Kiev'de küçük ölçekli esnaf sıkılaştırılan Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de küçük ölçekli işletmeciler Kiev'de sıkılaştırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto için hükümet binasının önünde toplandı.

SaveFOP grubunun düzenlediği protesto nedeniyle hükümet binası çevresinde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Protestocular, Bağımsızlık Meydanı'ndan hükümet binasının önüne kadar yürüdü.

Protestoculardan Yuriy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine ve şahıs şirketlerine yazar kasa kullanma zorunluluğu getiren yasaya karşı olduklarını göstermek için toplandıklarını belirtti.

Diğer bir protestocu Nikolay da Kovid-19 tedbirlerine karış olduklarını çünkü ailelerini doyurmak ve vergi ödemek için çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

Başkentte önlemler sıkılaştırılmıştı

Kiev, kırmızı bölge statüsüne girmiş, bu nedenle kentte 20 Mart'tan itibaren üç haftalığına tedbirler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede, 22 Şubat'tan itibaren bölgeler, salgının durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor.

Kovid-19'a karşı karantina uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı ülkede, bölgelerde vaka sayısına göre uyarlanmış karantina kapsamında farklı tedbirler uygulanıyor.

En sert tedbirlerin uygulanacağı kırmızı bölgede alışveriş merkezi, restoran ve kafeler kapalı olurken, ilkokul ve kreşler hariç eğitim uzaktan devam ediyor.

Ülkede, son 24 saatte 7 bin 893 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz