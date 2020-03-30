- Kiev'de korkutan yangın
- Kiev'de korkutan yangın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle müstakil bir ev tamamen kül oldu.
30.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:42
- Kiev'de korkutan yangın
KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle müstakil bir ev tamamen kül oldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, müstakil bir evde yangın çıktı. Kvitki-Osnovyanenko Caddesindeki korkutan yangında, ev tamamen kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.
Kaynak: İHA