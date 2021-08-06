Kiev'de Kırım Platformu Uzmanlar Ağı Forumu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kiev'de Kırım Platformu Uzmanlar Ağı Forumu başladı

Kiev'de Kırım Platformu Uzmanlar Ağı Forumu başladı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Platformu Uzmanlar Ağı Forumu başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Platformu Uzmanlar Ağı Forumu başladı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, forumun açılışında konuşan, Kırım'ın ilhakının yarattığı duruma çözüm için burada bulunduklarını belirterek 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Kırım Platformu'nun hükümet, parlamento ve uzmanlar arası olarak pek çok ayaktan oluşacağını söyledi.

Yarımadaya ilişkin doğanın koruması, insan hakları, kültürel haklar ve askerileştirme gibi pek çok konuda oluşan sonuçları uzmanlar ağı sayesinde anlayabileceklerini vurgulayan Ceppar, Kırım Platformu'nu nihai amacının Kırım'ın özgürleştirilmesi olduğunu kaydetti.

Kırım'ın kurtarılması yolunda bir başlangıç olacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç de Kırım'ın kurtarılması için sivil toplum ve devletin beraber çalışmasının önemine dikkati çekti.

Son dönemde Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi ve Kırım Tatar Türkleri için yerel haklar yasasının kabul edilmesinin önemli olduğunu hatırlatan Korineviç, gerçekleşecek Kırım platformunun Kırım'ın kurtarılması yolunda bir başlangıç olacağını vurguladı.

Kırım Platformu Uzmanlar Ağı kapsamında, Ukraynalı ve uluslararası uzmanlar, yarımadaya ilişkin insan hakları, kültürel miras, yerli halkların haklarının tesisi, Kırım'ın Rusya toprağı olarak tanınmaması siyaseti ve Rusya'ya yaptırımlar gibi farklı konuları ele alacaklar.

Kiev'de Kırım Platformu Uzmanlar Ağı Forumu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Cem Yılmaz Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kiev'de Kırım Platformu Uzmanlar Ağı Forumu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:00:16. #1.15#

title