Kırım'la dayanışma etkinliği düzenlendi
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Kırım'la dayanışma etkinliği düzenlendi

09.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:54

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım'la dayanışma etkinliği gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım'la dayanışma etkinliği gerçekleştirildi.

Taras Şevçenko Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kırım'a kartpostal ve kitaplar göndermek için stant kuruldu.

Etkinlikte, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Anton Korineviç'in yanı sıra pek çok insan hakları aktivisti değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik organizatörlerinden sivil toplum kuruluşu "CrimeaSOS" yetkilisi Denis Savçenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene etkinliğin ikincisini düzenlediklerini belirterek, "9 Mart 2014'te Kırım'da işgal karşıtı gösteri düzenlenmişti ve sonrasında 7 kişi kaçırıldı. Bu nedenle Kırım'a destek göstermek için bu günü seçtik." dedi.

Savçenko, etkinlik kapsamında Kırım'a kartpostal ve kitaplar göndermek istediklerini ifade ederek, "Amacımız, Kırımlıların Ukrayna edebiyatı okumasını ve mental olarak Ukrayna'nın parçası kalmasını sağlamak." diye konuştu.

Kırım'la dayanışma etkinliği düzenlendi
Kırım'la dayanışma etkinliği düzenlendi
Kırım'la dayanışma etkinliği düzenlendi
Kırım'la dayanışma etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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