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Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

- Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

KİEV - Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarının 12'nci gününde başkent Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumy'de sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes ilan edildi. Saat 10.00'dan itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından kentlerde oluşturulan toplanma noktalarında sivillerin tahliye için bekleyişi başladı.

Kiev'in merkezinde ise sıcak çatışma ihtimaline karşı önlemler arttırıldı. Kent meydanına barikatlar ve kumdan oluşan siperler kuruldu. Ukrayna askerleri ise kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı.

Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Güvenlik Önlemleri, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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