Kiev'de hava savunma sistemi iki saldırıyı durdurdu

? Rus güçleri tarafından Kiev'i hedef alan iki hava saldırısı Ukrayna hava savunma sistemi tarafından durduruldu.

Sivil vatandaşlar hava saldırısı sirenleriyle uyandı ve sığınaklara yönlendirildi. Saldırılardan önce uçak veya drone sesi duyulduğu ifade edildi. Kiev'de duyulan iki güçlü patlamanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden kaynaklı olduğunu bildirdi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel