Kiev'de hava savunma sistemi iki saldırıyı durdurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiev'de hava savunma sistemi iki saldırıyı durdurdu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

? Rus güçleri tarafından Kiev'i hedef alan iki hava saldırısı Ukrayna hava savunma sistemi tarafından durduruldu.

? Rus güçleri tarafından Kiev'i hedef alan iki hava saldırısı Ukrayna hava savunma sistemi tarafından durduruldu.

Sivil vatandaşlar hava saldırısı sirenleriyle uyandı ve sığınaklara yönlendirildi. Saldırılardan önce uçak veya drone sesi duyulduğu ifade edildi. Kiev'de duyulan iki güçlü patlamanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden kaynaklı olduğunu bildirdi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hava Saldırısı, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title