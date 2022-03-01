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Kiev'de Halk Çatışmalardan Kaçıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna ve Rusya arasında görüşmeler yapılırken çatışmalar hafiflemiş durumda.

Ukrayna ve Rusya arasında görüşmeler yapılırken çatışmalar hafiflemiş durumda. Amerika'nın Sesi muhabiri Heather Murdock, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonundaydı. Murdock, gelecek günlerin ne getireceğinden endişe eden Kiev halkının bu sessizlik anından faydalanarak ülkeden çıkmaya çalıştığını aktarıyor

DailyMotion.com - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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