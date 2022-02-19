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Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalar yoğunlaşırken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde hayat normal akışında devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalar yoğunlaşırken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde hayat normal akışında devam ediyor.

Kiev- Moskova hattında gerilimin giderek tırmanmasıyla Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan bölgelerde çatışmalar şiddetini arttırıyor. Ülkenin doğusunda tansiyonun artmasına rağmen başkent Kiev ve diğer kentlerde günlük hayat normal seyrinde sürüyor.

Kiev sokaklarında sakinlik hakimken, halk sessiz bir hafta sonu geçiriyor. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Yerel, Haberler

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