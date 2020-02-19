: Kiev'de garaj kooperatifinde yangın

19.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:31

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir garaj kooperatifinde çıkan yangında 4 garaj kül oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Zodçih Caddesi'nde çıkan yangında çok sayıda garaj zarar görürken 4 garaj ise tamamen yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, garajların bazılarının içinde şahıslara ait özel binek araçların olduğu ifade edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri ve çevre sakinler, sivil araçların yangından zarar görmemesi için kendi çabalarıyla arabaları garajlardan çıkardı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

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