Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğal gaz ve elektrik fiyatları protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğal gaz ve elektrik fiyatları protesto edildi

15.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:36

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Stop Tarifniy Genocid" ve "SaveFOP" hareketlerinin üyeleri, ülkedeki elektrik ve doğal gaz fiyatlarının düşürülmesi için Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelerek protesto düzenledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Stop Tarifniy Genocid" ve "SaveFOP" hareketlerinin üyeleri, ülkedeki elektrik ve doğal gaz fiyatlarının düşürülmesi için Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelerek protesto düzenledi.

"Stop Tarifniy Genocid" temsilcisi yaptığı basın açıklamasında, "Yetkililer yeni yılda bize bir zam yaptı. Kendilerine multi milyonluk maaşlar yazarlarken, sıradan insanlar yokluk çekiyor." ifadelerini kullandı.

Göstericiler, hükümetten yeni yılda yürürlüğe giren elektrik ve doğal gaz gibi kamu hizmetlerindeki fiyat artışının geri alınmasını talep etti.

Ülkede doğal gaz, metreküp başına farklı bölgelerde 7 ile 10 grivna arasında fiyatlanıyor.

Fiyatlara halktan gelen tepkilerin ardından hükümetin, tüm Ukrayna'da fiyatın 6,99 grivnaya çekilmesi için çalışacağı bildirilmişti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğal gaz ve elektrik fiyatları protesto edildi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğal gaz ve elektrik fiyatları protesto edildi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğal gaz ve elektrik fiyatları protesto edildi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğal gaz ve elektrik fiyatları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Sezen Aksu Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ozan Tufan İsmail Kartal Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Altın Şehir Hastanesi Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğal gaz ve elektrik fiyatları protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:36:25. #1.15#
title