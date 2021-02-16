Kiev'de Dağlık Karabağ konulu "Bayraktar" adlı kitap tanıtıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğinin inisiyatifiyle hazırlanan Dağlık Karabağ'a ilişkin insan hikayelerinin olduğu "Bayraktar" isimli kitap tanıtıldı.

Tanıtıma Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova, çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.

Ahundova, Türk İHA'larına gönderme yaparak "Bayraktar" isminin savaş döneminde çok konuşulduğuna ancak kitaptaki Bayraktar'ın farklı olduğuna, hikayelerden birindeki kahramanın adı olduğuna dikkati çekti.

Kitapta birinci Dağlık Karabağ savaşında topraklarından ayrılmak zorunda kalan onurlu insanların hikayelerinin olduğunu belirten Ahundova, Dağlık Karabağ'ın artık özgürleştiğini ve insanlarının buradan uzak kalmasına gerek olmadığını belirtti.

Ahundova, bazı Ermeni grupların Karabağ'ın statüsüne ilişkin spekülasyon ve propaganda yapmaya devam ettiğini kaydederek, savaş durmuş olsa bile pek çok Azerbaycanlının mayın temizlerken öldüğünü hatırlattı.

Bölgenin kısa sürede gelişme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Ahundova, birkaç gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kurtarılmış bölgeleri ziyaret ederek Türkiye, İran, Ermenistan ile bölgesel ulaşım projesine başlandığını ve bölgenin istikrarı için önemli rol oynayacağını belirttiğini anımsattı.

Ahundova, Ermenistan'ın huzurunun bölgedeki ülkelerle kardeşlikten geçtiğini anlamasını umduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz