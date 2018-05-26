Şampiyonlar Ligi Finali Bu Akşam Oynanacak

İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek, Sırp hakem Milorad Mazic'in yöneteceği final maçı TRT-1'den naklen yayınlanacak.

Avrupa'nın bir numaralı kupasında bu sezon son 16 turunda Paris Saint Germain'i eleyen Real Madrid, çeyrek finalde Juventus, yarı finaldeyse Bayern Münih'i geride bıraktı. Eflatun-beyazlılar 12 şampiyonluğu bulunan bu 1 numaralı kupada son olarak geçtiğimiz sezon, Juventus'u mağlup ettiği finalin ardından mutlu sona ulaşmıştı.

LIVERPOOL EN SON İSTANBUL'DA ŞAMPİYON OLDU

Liverpool uzun bir hasreti sona erdirmek istiyor. Son 16 turunda Porto, çeyrek finalde Manchester City ve yarı finalde Roma'yı geçen İngiliz ekibi, daha önce beş kez kaldırdığı kupada bir kez daha mutlu son istiyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak 2005'te İstanbul'da Milan'ı devirerek şampiyon olmuştu.

LIVERPOOL 1 KEZ KAYBETTİ

Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, final yolunda sadece bir kez mağlup oldu. Play-off'lar dahil çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde eden İngiliz temsilcisi bu maçlarda 46 gol kaydederken, kalesinde ise 16 gol gördü. Real Madrid ise zorlanmasına rağmen tecrübesiyle adını finalistler arasına yazdırdı. 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.

1,5 MİLYAR EUROLUK MAÇ

Transfermarkt'a göre, Real kadrosundaki oyuncuların toplam değeri 962,5 milyon, Liverpool ise 548,5 milyon euro. Ronaldo, 120 ile Real'in, Salah da 80 milyon euroyla Liverpool'un en pahalı oyuncusu.

FİNALLERİN TAKIMI REAL MADRID

Real Madrid, 1993'ten bu yana Kupa 1'de oynadığı 6 final maçını da kazanmayı başardı. Eflatun-beyazlılar, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonluk ipini göğüsledi. 1981'deki finalde yine Liverpool ile karşılaşan Madrid, rakibine 1-0 mağlup oldu. Peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde eden Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Liverpool'a üstünlük kurmaları durumunda üst üste üç şampiyonlukla rekorunu daha da geliştirecek.