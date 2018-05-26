Şampiyonlar Ligi Finali Bu Akşam Oynanacak
Şampiyonlar Liginin son şampiyonu Real Madrid ile en son İstanbul'da bu kupayı kaldıran Liverpool, bu akşam finalde karşı karşıya gelecek.
İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek, Sırp hakem Milorad Mazic'in yöneteceği final maçı TRT-1'den naklen yayınlanacak.
Avrupa'nın bir numaralı kupasında bu sezon son 16 turunda Paris Saint Germain'i eleyen Real Madrid, çeyrek finalde Juventus, yarı finaldeyse Bayern Münih'i geride bıraktı. Eflatun-beyazlılar 12 şampiyonluğu bulunan bu 1 numaralı kupada son olarak geçtiğimiz sezon, Juventus'u mağlup ettiği finalin ardından mutlu sona ulaşmıştı.
LIVERPOOL EN SON İSTANBUL'DA ŞAMPİYON OLDU
Liverpool uzun bir hasreti sona erdirmek istiyor. Son 16 turunda Porto, çeyrek finalde Manchester City ve yarı finalde Roma'yı geçen İngiliz ekibi, daha önce beş kez kaldırdığı kupada bir kez daha mutlu son istiyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak 2005'te İstanbul'da Milan'ı devirerek şampiyon olmuştu.
LIVERPOOL 1 KEZ KAYBETTİ
Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, final yolunda sadece bir kez mağlup oldu. Play-off'lar dahil çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde eden İngiliz temsilcisi bu maçlarda 46 gol kaydederken, kalesinde ise 16 gol gördü. Real Madrid ise zorlanmasına rağmen tecrübesiyle adını finalistler arasına yazdırdı. 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.
1,5 MİLYAR EUROLUK MAÇ
Transfermarkt'a göre, Real kadrosundaki oyuncuların toplam değeri 962,5 milyon, Liverpool ise 548,5 milyon euro. Ronaldo, 120 ile Real'in, Salah da 80 milyon euroyla Liverpool'un en pahalı oyuncusu.
FİNALLERİN TAKIMI REAL MADRID
Real Madrid, 1993'ten bu yana Kupa 1'de oynadığı 6 final maçını da kazanmayı başardı. Eflatun-beyazlılar, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonluk ipini göğüsledi. 1981'deki finalde yine Liverpool ile karşılaşan Madrid, rakibine 1-0 mağlup oldu. Peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde eden Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Liverpool'a üstünlük kurmaları durumunda üst üste üç şampiyonlukla rekorunu daha da geliştirecek.
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İftar ve teravih mi önemli, maç mı?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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REAL SEMPATİZANI RONALDO HAYRANIYIM AMA BU GÜN GÖNLÜM YENİ KRAL DAN YANA HAYDİ ALLAH İSMİN HÜRMETİNE AYAKLARINA KUVVET VERSİN SALAH. .Cevap Yaz Yayından KaldırREALLİ: yaaa öyle demeyin bizde de Karim Benzema var. adam geçen yıl Ramazanda İstanbulda sokak iftarına katıldıYayından Kaldır
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Breavheart LiverpoolunCevap Yaz Yayından Kaldır
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TAM BİR FUTBOLL ŞÖLENİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır